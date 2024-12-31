بسبب الأحكام العرفية.. إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس كوريا الجنوبية

وكالات

أكدت وكالة يونهاب للأنباء، أن محكمة في كوريا الجنوبية وافقت اليوم الثلاثاء، على مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول الذي صدق البرلمان على مساءلته وتم تعليق سلطاته بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر 2024، وفقا لسكاي نيوز.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، طلب المحقّقون في سول من القضاء إصدار مذكرة توقيف يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية والتي أدّت لغرق البلاد في أزمة سياسية خطيرة.

وقال المحققون في بيان، إنهم طلبوا من محكمة في سول إصدار هذه المذكرة بعدما رفض الرئيس المعزول الأحد، للمرة الثالثة، المثول أمامهم لاستجوابه.

وفي 14 ديسمبر صوت البرلمان لمصلحة عزل يون، فكفّت يده في الحال بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على قرار عزله، وفي الانتظار فإن الرئيس المعزول ممنوع من مغادرة البلاد.