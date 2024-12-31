زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز الشراكة الشاملة مع روسيا

وكالات

أعلنت وكالة الأنباءالمركزية الكورية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، تعهد بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا، وذلك في رسالة بعثبها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبعث كيم في الرسالة تحياته بمناسبة العام الجديد إلى بوتين وجميع الروس، بما في ذلك أفراد الجيش، وعبر عن استعداده لتعزيز العلاقات الثنائية، التي قال إن الزعيمين رفعاها إلى مستوى جديد هذا العام، من خلال مشروعات جديدة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن كيم تمنى أن يُسجل العام الجديد 2025 باعتباره أول عام للنصر في القرن الحادي والعشرين عندما يهزم الجيش والشعب الروسي النازية الجديدة ويحقق نصرا عظيما، وفقا لسكاي نيوز.

ووقع كيم وبوتن معاهدة دفاع مشترك في قمة انعقدت في يونيو، والتي تدعو كل جانب إلى مساعدة الآخر في حالة وقوع هجوم مسلح.

وأرسلت كوريا الشمالية منذ ذلك الحين عشرات الآلاف من الجنود إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا، وقالت سول وواشنطن إنأكثر من ألف منهم قتلوا أو أصيبوا.