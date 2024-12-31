لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

استقالة المحقق في قضية اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب

02:45 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، استقالة المدعي في مقاطعة كولومبيا الفدرالية ماثيو جريفز، الذي كان يحقق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار دونالد ترامب في يناير 2021.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن جريفز سيستقيل من منصبه اعتبارا من 16 يناير القادم، مضيفة أنه كان يشرف على أكبر تحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول.

يذكر أن أنصار دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير عام 2021، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وتم الاقتحام في اليوم الذي كان من المقرر فيه أن يصادق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، والتي رفض دونالد ترامب الاعتراف بهزيمته فيها أمام مرشح الديمقراطيين آنذاك جو بايدن.

ترامب استقالة المحقق في قضية اقتحام مبنى الكابيتول المحقق في قضية اقتحام مبنى الكابيتول أنصار ترامب مبنى الكابيتول اقتحام مبنى الكابيتول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز الشراكة الشاملة مع روسيا

إعلان

إعلان