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الرئيس اللبناني السابق: حزب الله يجب أن يسلم سلاحه للشرعية

02:30 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

ميشال عون

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وكالات

قال الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، إن حزب الله يجب أن يسلم سلاحه للشرعية، مؤكدا أنه ما من بلد يعيش بشرعيتين، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أن دخول الحرب قسّم البلاد معنويا، قائلا: "لكن حتى غير الموافقين على الحرب قاموا بواجباتهم الاجتماعية والإنسانية، وهذا مهم للوحدة الوطنية".

وأكد أنه كان ضد الحرب وشرح الأسباب، مردفا بالقول: "لكن لا أحاسب وأرفض الشماتة فهذه تربيتي وأخلاقي، وأنصح الجميع بذلك لأن ما أسمعه أحيانا غير مقبول".

وعن إقامة شريط أمني جديد في لبنان، لفت إلى أنه "يحكى بمنطقة عازلة ولكن ما يقام ليس منطقة عازلة بل أكثر على ما يبدو، وكل ما تريده إسرائيل تقوم به وهو غير وارد في الاتفاق".

وشدد عون على أنه "إذا استمرت الأوضاع كما هي فمصير اتفاق وقف النار ذاهب إلى المجهول إذ إن ما يجري غير طبيعي ومن يتحمل المسؤولية هو من يقوم بالممارسات الخاطئة وعدم فعالية المراقبين بسبب الانحياز".

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