القوات الروسية تتصدى لهجوم مسيرات بحرية أوكرانية

وكالات

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف، أن القوات الروسية تصدت لهجوم مسيرات بحرية أوكرانية بالقرب من المدينة.

وقال الحاكم في منشور على "تليجرام"، فجر اليوم الثلاثاء، أنه حسب المعلومات الأولية تم تدمير زورق مسير واحد، وفقا لروسيا اليوم.

وقبل ذلك ذكر الحاكم، أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت عددا من المسيرات الأوكرانية فوق البحر الأسود أثناء التصدي لهجوم القوات الأوكرانية.

وأكد رازفوجايف وضع كافة الأجهزة المختصة في المدينة في حالة التأهب.