بحلول 2025.. أوروبا تستعد لوقف الغاز الروسي عبر أوكرانيا

وكالات

قالت المفوضية الأوروبية، إن الدول الأوروبية مستعدة لوقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وذلك اعتبارًا من 1يناير 2025، على الرغم من مخاوف عدة دول بينها سلوفاكيا.

وقالت متحدثة المفوضية الأوروبية، آنا – كايسا أتكونين: "وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا اعتبارًا من الأول من يناير المقبل وضعًا متوقعًا، وكان الاتحاد الأوروبي مستعدًا له وتأثير تلك الخطوة على الغاز في تلك المنطقة محدودًا"، وفقا لما ذكرته الغد.

وأكدت أن المفوضية الأوروبية، بالتنسيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "تعمل بشكل خاص منذ أكثر من عام للتحضير لسيناريو وقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا اعتبارًا من 1 يناير 2025 وضمان إمدادات بديلة للغاز الروسي".

وأضافت أن: "نظام الغاز في الاتحاد الأوروبي يسمح بإمدادات الغاز من دول أخرى غير روسيا عبر طرق بديلة".

وفقدت موسكو حصتها أمام منافسين مثل النرويج والولايات المتحدة وقطر منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا في عام 2022، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى خفض اعتماده على الغاز الروسي.

وأدى انخفاض إمدادات الغاز الروسي لأوروبا إلى ارتفاع أسعاره إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وزيادة التضخم ورفع تكاليف المعيشة في أنحاء أوروبا.

وترفض كييف التفاوض على اتفاق جديد لعبور الغاز الروسي مع اقتراب حربها مع روسيا من نهاية عامها الثالث.

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال، في وقت سابق من هذا الشهر، إن أوكرانيا قد تفكر في استمرار نقل الغاز الروسي لأوروبا بشرط ألا تتلقى موسكو أموالًا مقابل هذه الشحنات إلا بعد انتهاء الحرب.

وواصلت روسيا ضخ الغاز اليوم إلى عملائها الأوروبيين عبر أوكرانيا قبل يوم من انتهاء مدة سريان اتفاق عبور رئيسي بنهاية العام الجاري، مما يشير إلى خسارة روسيا شبه الكاملة لسيطرتها على سوق الغاز الأوروبية.

ومن المقرر أن تتوقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا اعتبارًا من الساعات الأولى من صباح الأول من يناير بعد انتهاء الاتفاق الحالي الذي امتد خمس سنوات.

وأمضت روسيا ومن قبلها الاتحاد السوفييتي 50 عامًا تقريبًا في بناء حصة رئيسية من سوق الغاز الأوروبية، والتي بلغت في ذروتها 35%، ولكن الحرب في أوكرانيا دمرت كل هذا العمل لشركة غازبروم العملاقة للغاز التي تسيطر عليها الدولة الروسية.

والأسبوع الماضي، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كييف بالمسؤولية عن ذلك لرفضها تمديد الاتفاق، إذ قال إنه لم يتبق وقت كاف هذا العام لتوقيع اتفاق جديد لنقل الغاز عبر أوكرانيا.

وكانت شركة جازبروم سجلت خسائر صافية قدرها سبعة مليارات دولار في عام 2023، وهي أول خسارة سنوية لها منذ عام 1999 بسبب تراجع شحناتها لأسواق الغاز في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الشركة، إنها سترسل 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا يوم الإثنين، وهو ما يتماشى مع صادراتها في الأيام القليلة الماضية.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن شركة جازبروم تتوقع في تخطيطها الداخلي لعام 2025 عدم استمرار تدفق الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد 31 ديسمبر الجاري.