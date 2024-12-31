الجيش الأمريكي يُحديد موعد الجنازة الرسمية للرئيس الأسبق جيمي كارتر

وكالات

قال الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن الجنازة الرسمية للرئيس الأسبق جيمي كارتر، ستقام في كاتدرائية واشنطن الوطنية يوم التاسع من يناير المقبل.

وتوفي كارتر، الأحد، عن عمر ناهز 100 عاما، وهو الرئيس الـ39 للولايات المتحدة، وفقا لسكاي نيوز.

وأمر الرئيس جو بايدن، أن يكون التاسع من يناير يوم حدادا وطنيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، قائلا: "العام الماضي إن كارتر طلب منه إلقاء كلمة التأبين في جنازته".

وقال الجيش في بيان، إن جنازة كارتر الرسمية التي تستمر 6 أيام تبدأ، يوم السبت، إذ سيتحرك الموكب الذي يحمل جثمانه عبر مدينة بلينز، وهي مسقط رأسه وتقع بولاية جورجيا، وسيمر بالمزرعة التي نشأ فيها.

وبعد ذلك سيتم نقل جثمانه إلى أتلانتا، حيث سيرقد في مركز كارتر الرئاسي حتى صباح السابع من يناير.

ثم ينقل الجثمان جوا إلى واشنطن العاصمة، حيث سيسجى فى نعش مكشوف بالقاعة المستديرة في مبنى الكابيتول حتى إقامة مراسم جنازته الوطنية.

وستقيم الأسرة جنازة خاصة في جورجيا في وقت لاحق من يوم التاسع من يناير، بعد انتهاء المراسم في كاتدرائية واشنطن الوطنية.

ومن المقرر أن يدفن كارتر بجوار زوجته روزالين في بلينز.

يذكر أن كارتر تولى الرئاسة في يناير 1977 بعد فوزه على الرئيس الجمهوري جيرالد فورد في انتخابات عام 1976.

وشهدت فترة رئاسته، التي استمرت لمدة واحدة، توقيع مصر وإسرائيل اتفاقية كامب ديفيد في عام 1978.