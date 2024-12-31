للمرة الثانية.. أوكرانيا تُهاجم كورسك الروسية الحدودية بـ"صواريخ أمريكية"

وكالات

تعرضت بلدة لجوف الصغيرة في منطقة كورسك الروسية الحدودية لقصف صاروخي من الجيش الأوكراني للمرة الثانية خلال أيام قليلة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقالت مصادر عسكرية روسية، إنه تم اعتراض 4 من أصل 5 صواريخ أُطلقت من قاذفات الصواريخ الأمريكية المتعددة "هيمارس".

ونفت الإدارة الإقليمية وقوع أي أضرار، ومع ذلك، أظهرت مقاطع فيديو من البلدة اندلاع حرائق، مما يشير إلى حدوث ضربات بالفعل.

وبحسب تقارير أوكرانية غير رسمية، تُستخدم بلدة لجوف كمركز تجمع للقوات الروسية، إذ كانت البلدة قد استُهدفت بالفعل في 25 ديسمبر.

وتقع لجوف على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال الجسر العسكري في منطقة كورسك الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية.

وبالمثل، تعرضت بلدة ريلسك للقصف من قبل المدفعية الصاروخية بعيدة المدى في الأيام الأخيرة بهدف إبطاء الهجوم المضاد الروسي.