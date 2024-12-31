لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

للمرة الثانية.. أوكرانيا تُهاجم كورسك الروسية الحدودية بـ"صواريخ أمريكية"

01:20 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

هجوم أوكراني على روسيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

تعرضت بلدة لجوف الصغيرة في منطقة كورسك الروسية الحدودية لقصف صاروخي من الجيش الأوكراني للمرة الثانية خلال أيام قليلة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقالت مصادر عسكرية روسية، إنه تم اعتراض 4 من أصل 5 صواريخ أُطلقت من قاذفات الصواريخ الأمريكية المتعددة "هيمارس".

ونفت الإدارة الإقليمية وقوع أي أضرار، ومع ذلك، أظهرت مقاطع فيديو من البلدة اندلاع حرائق، مما يشير إلى حدوث ضربات بالفعل.

وبحسب تقارير أوكرانية غير رسمية، تُستخدم بلدة لجوف كمركز تجمع للقوات الروسية، إذ كانت البلدة قد استُهدفت بالفعل في 25 ديسمبر.

وتقع لجوف على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال الجسر العسكري في منطقة كورسك الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية.

وبالمثل، تعرضت بلدة ريلسك للقصف من قبل المدفعية الصاروخية بعيدة المدى في الأيام الأخيرة بهدف إبطاء الهجوم المضاد الروسي.

هجوم أوكراني على روسيا صواريخ أمريكية أوكرانيا روسيا الحرب الروسية الأوكرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انفجارات عنيفة وسط إسرائيل وتعليق الملاحة الجوية في مطار بن جوريون

إعلان

إعلان