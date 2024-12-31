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إعلام عبري: سقوط شظايا صاروخ حوثي وسط إسرائيل

12:12 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

سقوط شظايا صاروخ حوثي وسط إسرائيل

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان "بعد دوي صفارات الإنذار قبل قليل في وسط إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأراضي الإسرائيلية".

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، سقوط شظايا صاروخ حوثي بمنطقة "حاريش" وسط إسرائيل، مشيرة إلى أن السلطات أمرت بإغلاق مطار تل أبيب مؤقتا بسبب الاستهداف الحوثي، كما أن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ووسط إسرائيل.

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