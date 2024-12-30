في أول زيارة خارجية.. وزير الخارجية السوري يكشف تفاصيل زيارته للسعودية

وكالات

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الإثنين، أنه سيزور السعودية خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل، لتكون تلك الزيارة هي الأولى من نوعها خارجيا منذ توليه المنصب.

وقال وزير الخارجية السوري، إنه يرحب بعقد مؤتمر دولي لدعم سوريا، بحسب تصريحاته لفضائية العربية.

وأضاف الشيباني أنه يحتاج لدعم كبير لإعادة البناء والتعافي وتوفير فرص عمل.

وأشار إلى أن سوريا تحاول تحقيق التوازن في علاقتنا بروسيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري "سمعنا من الوفد الخليجي الزائر كلمات الدعم وهو ما أعطانا أملا في مستقبل جديد".

وأضاف الشيباني "أشكر دولة الكويت والدول العربية التي أعلنت دعمها لسوريا وهو ما يعيد سوريا لدورها العربي".

ودعا الشيباني دول الخليج إلى فتح سفاراتها مجددا في دمشق، موضحا أنه تحدث مع الوفد الخليجي الزائر عن كل المراحل التي ننوي خوضها.

وأشار إلى أن الكويت تدعم استقرار سوريا وتمثيل كل أطياف الشعب السوري، الذي هو بحاجة إلى ترميم علاقاته الاقتصادية والسياسية.

وأكد أن شعار سوريا اليوم هو سوريا السلام والاستقرار والأمان للجميع ولن نجعلها مركزا للاستقطاب، لافتا إلى أنه يجب رفع العقوبات عن سوريا من أجل فتح المجال أمام الدول الشقيقة لإنعاش الاقتصاد السوري.