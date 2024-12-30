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أمريكا: غرق زورق في نهر المسيسيبي بعد اصطدامه بسفينة شحن

09:27 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

غرق زورق في نهر المسيسيبي بعد اصطدامه بسفينة شحن

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(أ ب)

قامت قوات خفر السواحل الأمريكية اليوم الإثنين، بإنقاذ طاقم زورق قطر بشكل سريع، عندما غرق زورقهم في نهر المسيسيبي بعد اصطدامه بناقلة في ولاية لويزيانا الأمريكية.

وقال خفر السواحل اليوم الإثنين، إنه يحقق في الحادث حاليا وإن مجرى النهر لا يزال مفتوحا أمام الملاحة.

وقال جريج شامبين، مدير شرطة سانت تشارلز باريش، إن مكتبه تلقى بلاغا عن الاصطدام بين الناقلة وزورق القطر قرب جسر "هيل بوجز ميموريال" في لولينج ،بولاية لويزيانا ، ليلة الأحد.

وأضاف شامبين في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في حوالي الساعة 10 مساء أمس الأحد، إن :"التقارير الأولية تشير إلى أنه تم إنقاذ جميع أفراد طاقم زورق القطر" .

من ناحية أخرى، قال خفر السواحل إنه سيكون هناك تقييم للآثار البيئية المحتملة في موقع الحادث في لولينج ، على مسافة نحو 23 ميلا (37 كيلومترا) غرب نيو أورليانز.

غرق زورق نهر المسيسيبي سفينة شحن الولايات المتحدة
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