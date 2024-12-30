بالفيديو.. جيش الاحتلال يدخل القنيطرة السورية ويخلي مبان حكومية

وكالات

تداول نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الإثنين، فيديو قالوا إنه للجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة البعث في القنيطرة وطرد الموظفين من مباني حكومية.

وأظهر مقطع الفيديو دبابات القوات الإسرائيلية بالقرب من أحد المباني الحكومية.

🚨متداول :

مشاهد لقوات إسرائيلية مصحوبة بآليات مدرعة تقتحم مدينة البعث في محافظة القنيطرة السورية وتطرد الموظفين من المباني الحكومية بعد أن سيطرت عليها. pic.twitter.com/K3LIlMb8f8 — بالعربية | BRICS PLUS (@BRICSPLUSA) December 30, 2024

وذكر "تلفزيون سوريا"، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل مدينة البعث بريف القنيطرة وطرد موظفين من دوائر حكومية تحت ذريعة التفتيش

ومنذ سقوط نظام الأسد في سوريا، اقتحمت قوات إسرائيلية المنطقة منزوعة السلاح التي أقيمت داخل الأراضي السورية بعد حرب عام 1973.

#القنيطرة_مدينة_البعث

مالذي يبحث عنه الجيش الأسرائيلي في القنيطرة

لماذا أصبحت القنيطره وريفها مستباحة من قبل الجيش الاسرائيلي بشكل يومي؟؟



فيدو يوثق دخول القوات الأسرائيلية وتفتيشها للمنازل بمدينة البعث. pic.twitter.com/WysAAQlsCA — احمد الكفري (@AhmdAlkfry89) December 30, 2024

وتصف إسرائيل التوغل بأنه إجراء مؤقت لضمان أمن الحدود، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن القوات الإسرائيلية ستبقى فوق جبل الشيخ طوال فترة الشتاء على الأقل.