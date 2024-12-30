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بالفيديو.. جيش الاحتلال يدخل القنيطرة السورية ويخلي مبان حكومية

07:44 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

جيش الاحتلال يدخل القنيطرة السورية

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وكالات

تداول نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الإثنين، فيديو قالوا إنه للجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة البعث في القنيطرة وطرد الموظفين من مباني حكومية.

وأظهر مقطع الفيديو دبابات القوات الإسرائيلية بالقرب من أحد المباني الحكومية.

وذكر "تلفزيون سوريا"، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل مدينة البعث بريف القنيطرة وطرد موظفين من دوائر حكومية تحت ذريعة التفتيش

ومنذ سقوط نظام الأسد في سوريا، اقتحمت قوات إسرائيلية المنطقة منزوعة السلاح التي أقيمت داخل الأراضي السورية بعد حرب عام 1973.

وتصف إسرائيل التوغل بأنه إجراء مؤقت لضمان أمن الحدود، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن القوات الإسرائيلية ستبقى فوق جبل الشيخ طوال فترة الشتاء على الأقل.

القنيطرة السورية مدينة البعث في القنيطرة دبابات القوات الإسرائيلية
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