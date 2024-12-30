الصحة العالمية تدعو إلى الإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان

(د ب أ)

دعا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الإثنين، إسرائيل إلى الإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة.

وقال جيبريسيوس في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إنه يتعين الإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة.

وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية إن المستشفى معطل حاليا بعد أن داهمته القوات الإسرائيلية وإجلائها القسري للمرضى والطواقم الطبية واعتقالها للمدير.

وكتب جيبريسوس يقول: "عادت المستشفيات في غزة مرة أخرى لتصبح ساحات معارك والمنظومة الصحية تتعرض لتهديد شديد".