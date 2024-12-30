قبل تنصيبه بـ20 يوما.. الحكم بإدانة ترامب في قضية الاعتداء الجنسي على صحفية

(أ ب)

أيدت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة اليوم الإثنين، حكما أصدرته هيئة محلفين في قضية مدنية بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اعتدى جنسيا على كاتبة صحفية في أحد المتاجر الفاخرة في منتصف التسعينيات.

وأصدرت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في الولايات المتحدة رأيا مكتوبا يؤيد تغريم ترامب خمسة ملايين دولار، وهي قيمة الغرامة التي قضت بها هيئة محلفين في مانهاتن لصالح الصحفية إي.جين كارول بسبب تعرضها للتشهير والاعتداء الجنسي.

وقالت الصحفية في شهادتها خلال جلسة محاكمة عام 2023 إن ترامب قام بتحويل لقاء ودي بينهما بأحد المتاجر في ربيع عام 1996 إلى هجوم عنيف لدى دخولهما غرفة قياس الثياب بدافع اللهو.

وتغيب ترامب عن المحاكمة بعدما نفى بشكل متكرر وقوع الهجوم. لكنه أدلى بشهادته لفترة وجيزة في محاكمة أخرى بتهمة التشهير في وقت سابق من العام الجاري أسفرت عن تعويض قدره 3ر83 مليون دولار. ونتجت المحاكمة الثانية عن تصريحات أدلى بها الرئيس ترامب عام 2019 بعد أن وجهت كارول هذه الاتهامات علنا لأول مرة في مذكرات.

وفي حكمها اليوم، رفضت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف مزاعم محامي ترامب بأن القاضي لويس كابلان اتخذ عدة قرارات أفسدت المحاكمة، من بينها قراره بالسماح لسيدتين أخريين اتهمتا ترامب بالاعتداء عليهما جنسيا بالشهادة.

كما سمح القاضي لهيئة المحلفين بمشاهدة شريط "الوصول إلى هوليوود" سيئ السمعة الذي تفاخر فيه ترامب عام 2005 بالإمساك بالأعضاء التناسلية للنساء لأنه عندما يكون شخص ما نجما، "يمكنك أن تفعل أي شيء".

وقالت الدائرة الثانية: "خلصنا إلى أن السيد ترامب لم يثبت أن المحكمة الجزئية أخطأت في أي من الأحكام المطعون فيها... بالإضافة إلى ذلك، لم يتحمل عبء إثبات أن أي خطأ مزعوم أو مجموعة من الأخطاء المزعومة قد أثر على حقوقه الجوهرية كما هو مطلوب لتبرير إجراء محاكمة جديدة".