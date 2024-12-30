اعتقال إسرائيلي للاشتباه بتجسسه لصالح إيران

(د ب أ)

أفاد تقرير إخباري أن السلطات الإسرائيلية ألقت القبض على مواطن إسرائيلي يشتبه في عمله كجاسوس لصالح إيران.

وذكرت قناة "أي نيوز 24" الإخبارية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن ألكسندر جرانوفسكي، 29 عاما، ذو ماض إجرامي من مدينة بيتاح تكفا، ويشتبه بتجسسه لصالح إيران، ومن المتوقع أن يتم تقديم الاتهامات ضده يوم الجمعة.

وأشارت القناة، إلى أن المشتبه به لديه سجل إجرامي في مجال المخدرات والعنف ضد الممتلكات، وسبق أن تم الحكم عليه بالسجن لمدة تسعة أشهر.

وتشير تفاصيل التحقيق الذي أجراه جهاز الأمن الداخلي الشاباك والشرطة الإسرائيلية، إلى أن جرانوفسكي، أجرى اتصالات عبر تطبيق تليجرام مع مسؤولين إيرانيين قاموا بتوجيهه في سلسلة من الأحداث، من بين أمور أخرى، كتابات على الجدران ضد الحكومة وضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، التي كتب فيها "أطفال روح الله"، كما أضرم النار في ثماني مركبات وجمع معلومات استخباراتية.

بالإضافة إلى ذلك، قام المشتبه به بتصوير مدخل الحي السكني لرئيس حزب "المعسكر الوطني"، عضو الكنيست بيني جانتس، وسلم الصور لمشغليه، ونقل لهم رقم هاتف لشخصية بارزة سابقة.

ووفقا للتقرير، قال جرانوفسكي أثناء استجوابه: "أنا بحاجة إلى المال، وهم يدفعون وأنا أقوم بما يطلبون".

كانت إسرائيل قد أعلنت مؤخرا القبض على عدد من الأشخاص بتهم التجسس على مواقع استخباراتية إسرائيلية و والتخطيط لقتل عالم نووي إسرائيلي لصالح إيران. وفي شهر أكتوبر الماضي ،أعلن الشاباك اعتقال خلية من سبعة عرب من القدس بتهمة التجسس لصالح إيران والتخطيط لقتل عالم نووي إسرائيلي.