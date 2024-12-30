لبنان.. المدعي العام يصدر قرارا مهما بشأن عبد الرحمن القرضاوي

القاهرة- مصراوي

قالت وسائل إعلام لبنانية إن المدعي العام اللبناني القاضي جمال الحجار، أعطى إشارة بتوقيف عبد الرحمن القرضاوي والذي تستمع إليه المباحث المركزية.

ووفقا لوسائل الإعلام اللبنانية، فإن المدعي العام اللبناني أرسل كتابين إلى كل من الإمارات ومصر لإبلاغهما بتوقيف عبد الرحمن القرضاوي في لبنان من أجل ارسال طلبات الاسترداد (lbci).

وتجري السلطات التركية، اتصالات مع لبنان من أجل عدم تسليم عبدالرحمن القرضاوي إلى السلطات المصرية، حسب ما أوردته وسائل إعلام لبنانية.

وتم توقيف المصري عبد الرحمن القرضاوي في لبنان أثناء عودته من زيارة سريعة إلى سوريا، حيث شارك في احتفال الثورة السورية وقدم التهنئة للشعب السوري.

ونجل القرضاوي مطلوب في مصر على خلفية قضايا عنف وتحريض على الإرهاب.