العثور على مقبرة جماعية تضم مئات الجثث في حلب (صور)

وكالات

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الإثنين، اكتشاف مقبرة جماعية تضم مئات الجثث، في مدينة حلب السورية.

وجاء الاكتشاف بناءا على بلاغ أحد المواطنين السوريين في مدينة حلب، وفقا لما أشارت "سانا".

ووفق ما نشرته وزارة الداخلية السورية على قناتها عبر تيلجرام، توجه قائد شرطة محافظة حلب العميد أحمد لطوف إلى الموقع للكشف عن الحالة، وتم إبلاغ فرق الدفاع المدني للتوجه إلى المكان.

وحسب الوزارة سيتم لاحقا محاولة تحديد هوية الجثث من خلال فحص الحمض النووي (DNA).

وقبل أسبوع، أفادت منظمة حقوقية سورية مقرها الولايات المتحدة، أن مقبرة جماعية خارج دمشق تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص قتلوا في عهد حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال رئيس المنظمة السورية للطوارئ معاذ مصطفى في مقابلة هاتفية مع "رويترز" من دمشق، إن الموقع في القطيفة على بعد 40 كيلومترا شمالي العاصمة السورية، كان واحدا من 5 مقابر جماعية حددها على مر السنين.

ويتهم سوريون وجماعات بمجال حقوق الإنسان وحكومات، بشار الأسد ووالده حافظ، الذي سبقه في الرئاسة وتوفي عام 2000، بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القانون، تشمل وقائع إعدام جماعي داخل نظام السجون سيئ السمعة في سوريا.

ونفى الأسد مرارا أن حكومته ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، ووصف منتقديه بالمتطرفين.