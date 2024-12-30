إعلام عبري: مكتب نتنياهو يلمح إلى الوصول لاتفاق جزئي بشأن صفقة غزة

القاهرة- مصراوي

قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن مكتب نتنياهو، يلمح إلى اتفاق جزئي في الصفقة الخاصة بغزة بعد تحذيرات كبار المسؤولين بشأن مستقبل القطاع.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مكتب نتنياهو قوله: "حتى لو دخلت إسرائيل في صفقة فإنها ستعود للقتال بعد ذلك لإكمال أهداف الحرب التي حددتها في غزة".

وأشارت يديعوت أحرنوت وفقا لمكتب نتنياهو، إن رئيس الوزراء غير مستعد لقبول واقع يكون فيه لحماس أي وجود في غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية حسبما قال مكتب نتنياهو، فإن قطع المساعدات الإنسانية عن حماس يهدف إلى حرمانها من السيطرة على سكان غزة والتقدم بصفقة لإطلاق سراح الأسرى.