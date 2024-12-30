فرنسا تدين العمليات الإسرائيلية التي تستهدف مستشفيات في غزة

باريس- (أ ش أ)

أدانت فرنسا العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي استهدفت عدة مستشفيات في قطاع غزة، ولا سيما مستشفى كمال عدوان، الذي أصبح الآن خارج الخدمة، معربة عن قلقها بشأن وضع مدير المستشفى وكذلك المرضى والأطقم الطبية.

وقالت الخارجية الفرنسية - في بيان اليوم الإثنين- إن فرنسا تذكر إسرائيل بالتزامها بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، الذي ينص بشكل خاص على حماية البنى التحتية للمستشفيات.

وإزاء هذا الوضع الإنساني الطارئ في قطاع غزة، إذ يظل وضع المدنيين غير مقبول منذ فترة طويلة، تدعو فرنسا الطرفين إلى التفاوض دون تأخير، على وقف فوري ودائم لإطلاق النار، الذي سيتيح وحده دخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر إلى قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وحماية جميع المدنيين.