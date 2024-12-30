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وزير النفط السوري: نعاني صعوبات في تأمين المشتقات النفطية

04:24 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

سوريا

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دمشق- (د ب أ)

أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري غياث دياب، أن قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام البائد يعاني من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقاً في تأمين المشتقات النفطية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية(سانا) اليوم الاثنين عن دياب قوله: "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".

وأضاف: "لا معنى لبقاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد التخلص من النظام البائد وحلفائه، كان النظام يعتمد على حلفائه للتزود بالنفط، ولم يتأثر بتلك العقوبات كما تتأثر سوريا الجديدة اليوم".

وزير النفط السوري تأمين المشتقات النفطية غياث دياب
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