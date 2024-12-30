القوات الأوكرانية تدمر مقرًا روسيًا في منطقة زابوروجيا

كييف- (أ ش أ)

تمكنت القوات الأوكرانية اليوم الاثنين، من تدمير مقر روسي في منطقة زابوروجيا، حسبما أفادت وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في منشور على موقع "فيسبوك".

وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أن الجيش الأوكراني نفذ ضربة صاروخية دقيقة أسفرت عن تدمير المقر ومقتل ستة أفراد روس وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.

يذكر أن الولايات المتحدة ودولا في الاتحاد الأوروبي تدعم الجيش الأوكراني بالعتاد والتدريب العسكري منذ بدء الحرب مع روسيا في فبراير 2022.