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ميساء صابرين.. تكليف أول امرأة بمنصب حاكم مصرف سوريا المركزي

03:10 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

مصرف سوريا المركزي

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دمشق- (د ب أ)

أكدت مصادر سورية، اليوم الإثنين، تكليف أول امرأة بمنصب حاكم مصرف سوريا المركزي، في خطوة تُعد سابقة في تاريخ المصرف.

وقالت المصادر، في تصريحات لتلفزيون سوريا اليوم، إن السيدة المكلفة هي ميساء صابرين، التي كانت تشغل منصب النائب الأول لحاكم المصرف المركزي السوري سابقاً.

ووفق التلفزيون، بدأت ميساء صابرين مسيرتها كنائب أول لحاكم المصرف منذ نوفمبر 2020، ولديها خبرة مهنية تزيد على 15 عاماً في المجال المالي والمصرفي.

وحصلت على إجازة وماجستير في المحاسبة من جامعة دمشق، بالإضافة إلى شهادة محاسب قانوني، مما أهلها لتولي مناصب قيادية بارزة.

شغلت منصب مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، وكانت عضواً في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، قبل أن تتقلد منصبها الأخير.

مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين المصرف المركزي السوري
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من هي ميساء صابرين أول امرأة مكلفة بمنصب حاكم مصرف سوريا المركزي؟

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