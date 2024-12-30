رئيس وزراء جورجيا: نرغب في تصحيح مسار علاقاتنا مع الولايات المتحدة

تبليسي- (أ ش أ)

أعرب رئيس الوزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه عن رغبة بلاده في تصحيح مسار علاقتها مع الولايات المتحدة.

وقال كوباخيدزه - في كلمة له في ختام مؤتمر للسفراء - "إن إحدى أولويات سياستنا الخارجية الرئيسية هي تصحيح مسار العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو ما سنبذل قصارى جهدنا من أجله"، وفقا لما أوردته صحيفة "جورجيا توداي".

كما أشار كوباخيدزه إلى أن هناك انفتاحا مطلقا واستعدادا لتصحيح مسار العلاقات، ونأمل أن تكون هناك خطوات مماثلة في ظل الإدارة الجديدة.

وأضاف رئيس الوزراء الجورجي "إننا نطمح أيضا إلى تجديد الشراكة الاستراتيجية، والقيام بذلك بخريطة طريق محددة، والتي ستعكس نتائج ملموسة محددة، ونأمل أن نرى في ظل الإدارة الجديدة خطوات فعالة ومستجيبة".