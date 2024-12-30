إيران تحتج على بناء سد باشدان على نهر هريرود في أفغانستان

إيران تحتج على بناء سد باشدان على نهر هريرود في أف

طهران- (د ب أ)

اعتبر المتحدث باسم صناعة المياه في وزارة الطاقة الايرانية،عيسى بزرجزاده، الاستغلال الأحادي الأفغاني لنهر هريرود، العابر للحدود بين البلدين، انتهاكًا للحقوق العرفية.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية اليوم الإثنين عن بزرجزاده قوله: "لقد أعربت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرارا وتكرارا عن احتجاجها الرسمي عبر القنوات الدبلوماسية ضد الآثار السلبية العابرة للحدود الناجمة عن إجراءات بناء السدود الأحادية الجانب من الجانب الأفغاني في حوض هريرود".

وقال بزرجزاده: "إن آثار هذا الإجراء الأحادي من الجانب الأفغاني لن تؤثر فقط على إمدادات مياه الشرب وصحة عدة ملايين من الأشخاص، ولكنها تؤدي أيضًا إلى أضرار جسيمة في بيئة المصب".

وأفاد بزرجزاده، بأن بناء سد باشدان في حوض هريرود الحدودي سيقلل من التدفق الطبيعي لنهر هريرود الحدودي، وسيسبب مشاكل اجتماعية واقتصادية وإلحاق أضرار بيئية في مناطق المصب، وخاصة ما يتعلق بتزويد مدينة مشهد المقدسة بمياه الشرب.

وأضاف: "لقد استفاد سكان مستجمع مياه هريرود في كل من إيران وأفغانستان من التدفق الطبيعي لهذا النهر العابر للحدود لسنوات عديدة، وقد ثبتت الحقوق العرفية والتاريخية لكلا الجانبين".