تحقيق لهآرتس: اختفاء غزيين كانوا معتقلين لدى الجيش الإسرائيلي

وكالات

كشف تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الاثنين، اختفاء فلسطينيين من قطاع غزة كانوا رهن الاعتقال لدى الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الأخير يدعي أنه لا يعرف مكان وجودهم.

وقالت الصحيفة "منذ اندلاع الحرب (الإبادة في 7 أكتوبر 2023) لم يُعرف مصير العديد من الفلسطينيين من قطاع غزة الذين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي".

وأضافت "يدعي الجيش أنه لا يوجد مؤشر على اعتقالهم أو احتجازهم، رغم حقيقة أنه في المرة الأخيرة التي شوهدوا فيها كانوا محتجزين من قبل الجنود أو تم اعتقالهم".

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