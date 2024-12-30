وزير الخارجية السوري: ستكون هناك شراكات استراتيجية مع أوكرانيا

دمشق- (د ب أ)

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري بالإدارة الجديدة المؤقتة، أسعد الشيباني اليوم الاثنين أن بلاده تبدأ بنسج علاقات جديدة ووصل الماضي بالحاضر.

ونقلت وكالة الأنباء السورية(سانا)عن الشيباني قوله، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها في دمشق :"نطوي صفحة طويلة قديمة من القطيعة التي كانت على أيام النظام السابق".

وأضاف: "ستكون هناك شراكات استراتيجية بيننا وبين أوكرانيا على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولدينا أيضاً شراكات علمية".

بدوره، أكد وزير الخارجية الأوكراني أن روسيا ونظام الأسد مشتركان في ارتكاب الفظائع بسوريا.

ونقل (تلفزيون سوريا) عن سيبيها قوله، بعد لقائه قائد الإدارة الجديدة المؤقتة في سوريا أحمد الشرع: "نتطلع إلى اعتراف متبادل بسيادة البلدين كي نستكمل التمثيل الدبلوماسي بسوريا"، مشيرا إلى أنه نقل رسالة دعم للشرع من الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وأشار إلى أنه عرض على الإدارة السورية المساعدة في مجال جمع الأدلة والتحقيق ومتابعة الجرائم، لافتا إلى سعي بلاده للتعاون مع الإدارة السورية الجديدة في مجالات عدة.

وأكد أن العلاقات الأوكرانية السورية ستشهد تطورا كبيرا، قائلا :"نشترك مع سوريا في المعاناة من الأنظمة الظالمة".

وكان الشرع التقى في العاصمة السورية وفدا أوكرانيا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية.