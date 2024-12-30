طائرة مساعدات قطرية تصل إلى مطار دمشق لأول مرة

الدوحة /دمشق- (د ب أ)

وصلت طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، اليوم الاثنين، إلى مطار دمشق الدولي، ضمن الجسر الجوي الذي تسيره قطر، لإغاثة السوريين والمساهمة في معالجة أوضاعهم الإنسانية.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، تحمل الطائرة مساعدات إنسانية تتضمن سيارات إسعاف ومواد غذائية وأدوية مقدمة من صندوق قطر للتنمية، بالإضافة إلى مساعدات فنية للمساهمة في إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي، بما يضمن انسياب المساعدات إلى سوريا.

وطبقا للوكالة، "تعد هذه الطائرة الأولى التي تهبط في مطار دمشق الدولي ضمن الجسر الجوي القطري، ما يؤكد اهتمام دولة قطر البالغ ودعمها الكامل للأشقاء في سوريا".

وأكدت مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، استمرار دعم دولة قطر لسوريا في كل المجالات، خاصة الإنسانية والتنموية لتحقيق تطلعات الشعب السوري في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون.

وقالت مريم المسند، لـ "قنا"، إن هذه الخطوة من شأنها تسريع وصول المساعدات إلى القطاعات المستفيدة، مؤكدة استمرار تدفق المساعدات القطرية عبر مختلف المنافذ.