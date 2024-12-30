صحة غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 45541 شهيدًا

غزة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 45541 شهيدًا، إلى جانب 108338 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 27 شهيدا و149 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 451 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".