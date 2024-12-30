كازاخستان ترسل الصناديق السوداء للطائرة الأذربيجانية إلى البرازيل

أستانا- (أ ش أ)

ذكرت مصادر حكومية كازاخستانية أنها قررت إرسال الصندوقين الأسودين لرحلة الخطوط الجوية الأذربيجانية إلى البرازيل من أجل تمكين الكشف الكامل والشفاف عن المأساة.

وأفادت شبكة يورونيوز الإخبارية الأوروبية بأن كازاخستان قررت إرسال تسجيلات رحلة طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية المنكوبة إلى البرازيل، مما يشير إلى استعداد البلاد لإلقاء الضوء على المأساة.

وأوضحت المصادر أنها اتخذت هذا القرار لأن طائرة "أزال" تم تصنيعها في البرازيل، وأنها جاءت بعد مشاورات مع أذربيجان وروسيا، مشيرة إلى أنه وفقا لمعايير الملحق 13 من اتفاقية شيكاغو، فإن الدولة هي التي تجري التحقيق وتتأكد من قراءة مسجلات الرحلة وتقرر اختيار الدولة التي ستقوم بقراءة وفك تشفير الصناديق السوداء، مضيفة أن كازاخستان عضو في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

ويشير القرار إلى أن كازاخستان توافق على طلب أذربيجان لإجراء تحقيق شفاف حول ظروف تحطم الطائرة الأذرية أثناء محاولتها إجراء هبوط اضطرارى بالقرب من اكتاو يوم الأربعاء الماضي .

وسوف ترسل المسجلات الرحلة (الصناديق السوداء) إلى مركز التحقيق والوقاية من الحوادث الجوية في البرازيل، وهي أيضا الدولة التابعة لشركة تصنيع الطائرات إمبراير" .

وكانت الطائرة المنكوبة في طريقها من العاصمة الأذرية (باكو) متجهة إلى مدينة "جروزني" في الشيشان، قبل أن تقوم بتغيير مسارها إلى مطار "أكتاو" غربي كازاخستان بسبب الضباب الكثيف.