وزير الخارجية الأوكراني: روسيا ونظام الأسد مشتركان في ارتكاب الفظائع بسوريا

دمشق- (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها اليوم الاثنين، أن روسيا ونظام الأسد مشتركان في ارتكاب الفظائع بسوريا.

ونقل (تلفزيون سوريا) عن سيبيها قوله، في مؤتمر صحفي بدمشق اليوم بعد لقائه قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع: "نتطلع إلى اعتراف متبادل بسيادة البلدين كي نستكمل التمثيل الدبلوماسي بسوريا"، مشيرا إلى أنه نقل رسالة دعم للشرع من الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وأشار إلى أنه عرض على الإدارة السورية المساعدة في مجال جمع الأدلة والتحقيق ومتابعة الجرائم، لافتا إلى سعي بلاده للتعاون مع الإدارة السورية الجديدة في مجالات عدة.

وأكد أن العلاقات الأوكرانية السورية ستشهد تطورا كبيرا، قائلا :"نشترك مع سوريا في المعاناة من الأنظمة الظالمة".

وكان الشرع التقى في العاصمة السورية وفدا أوكرانيا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية.

وذكر (تلفزيون سوريا) أن الوفد الأوكراني رفيع المستوى ضم كلًا من وزير الزراعة، والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني مكسيم الصلح، إضافة إلى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأوكرانية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أعلن، قبل أيام، أن 500 طن من دقيق القمح الأوكراني في طريقها إلى سوريا، كجزء من برنامج إنساني، مشدداً على الوفاء بوعود أوكرانيا تجاه الشعب السوري.

وأشار تلفزيون سوريا إلى أنه سيتم توزيع دقيق القمح على 33 ألفا و250 عائلة، نحو 167 ألف شخص، خلال الأسابيع القادمة، إذ تزن كل عبوة 15 كيلوجراماً، وتكفي لإطعام عائلة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر.