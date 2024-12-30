نزاع بين الدولة والكنيسة بشأن تمثال المسيح المخلص في البرازيل

وكالات

تتنازع الكنيسة الكاثوليكية والحكومة الفيدرالية حاليًا على إدارة تمثال المسيح المخلّص في البرازيل.

وحدث النزاع بعدما فشلت الدولة بالاهتمام بالأرض المحيطة بالتمثال الشهير التي باتت تعاني من حالة الإهمال.

وتنقسم إدارة التمثال حاليًا بين الحكومة الفيدرالية، والكنيسة الكاثوليكية، والأخيرة مسؤولة عن صيانة التمثال.

بينما الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن صيانة الأرض التي يقوم عليها التمثال، لكن الأرض المحيطة به، تعاني حالة من الإهمال.

وجراء ذلك تم تقديم مشروع قانون لنقل إدارة الأرض إلى الكنيسة الكاثوليكية.

وحسب التشريع المقترح، تكتسب الكنيسة بموجبه رعاية التمثال والمنطقة المحيطة به مباشرة، كما ستتولى أي نوع من التجديدات المطلوبة للتمثال.