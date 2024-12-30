السلطات الكورية الجنوبية: طيارو الطائرة المنكوبة أبلغوا عن اصطدام طائر بها قبل تحطمها

بكين- (د ب أ)

أبلغ طيارو رحلة الطيران التجارية الكورية الجنوبية التي انحرفت عن المدرج أثناء الهبوط واشتعلت بها النيران، عن اصطدام طائر بالطائرة قبل وقت قصير من هبوطها الاضطراري، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، عن وزارة النقل.

وأضاف التقرير، أن الطيارين أرسلوا إشارة استغاثة صباح أمس الأحد، بعد اصطدام طائر بالطائرة في مطار موان الدولي بإقليم جيولا، الواقع على بعد نحو 288 كيلومترا جنوب غرب العاصمة سول.

وتأتي المعلومات لتأييد الشكوك بشأن احتمال تأثر عجلات هبوط الطائرة المنكوبة، التابعة لشركة طيران "جيجو إير"، وهي من طراز "بوينج 737-"800.

وبحسب السلطات، حيث أصدر برج المراقبة في المطار تحذيرا من الطيور قبل وقت قصير من وقوع الحادث.

وهبطت الطائرة بدون نشر عجلات هبوطها، وانزلقت على طول المدرج إلى أن اصطدمت بجدار خرساني، قبل أن تشتعل فيها النيران.

وكانت الطائرة تقل 181 شخصا، لقي 179 منهم حتفهم، فيما كان الناجيان من أفراد الطاقم. ويشار إلى أن جميع من كانوا على متن الطائرة، مواطنين كوريين، باستثناء اثنين من تايلاند.