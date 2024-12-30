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إعلام لبناني: تركيا تتوسط لعدم تسليم نجل القرضاوي إلى مصر

11:24 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024

عبدالرحمن يوسف القرضاوي

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وكالات

تجري السلطات التركية، اتصالات مع لبنان من أجل عدم تسليم عبدالرحمن القرضاوي إلى السلطات المصرية، حسب ما أوردته وسائل إعلام لبنانية.

وتم توقيف المصري عبد الرحمن القرضاوي في لبنان أثناء عودته من زيارة سريعة إلى سوريا، حيث شارك في احتفال الثورة السورية وقدم التهنئة للشعب السوري.

ونجل القرضاوي مطلوب في مصر على خلفية قضايا عنف وتحريض على الإرهاب.

وكان نجل القرضاوي قد بث فيديو من سوريا خلال احتفاله بالثورة السورية أساء فيه لمصر ودول خليجية عدة.

وأثار الفيديو ردود أفعال غاضبة، إذ طالب النشطاء ورواد مواقع التواصل بمن فيهم نشطاء سوريون بالقبض عليه ومحاكمته على خلفية تصريحاته المسيئة في الفيديو.

في السياق، كتب مدير "مركز الارتكاز" الصحفي اللبناني سالم زهران عبر منصة "إكس": "أجرت السلطات التركية وعلى أعلى المستويات اتصالات بمسؤولين لبنانيين لعدم تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الجانب المصري المطلوب لديه قضائيا عبر مذكرات توقيف عربية دولية. علما أن القرضاوي يحمل جوازي سفر تركي ومصري وتم توقيفه في بيروت بعد زيارته إلى سوريا.

عبدالرحمن القرضاوي عدم تسليم نجل القرضاوي تركيا لبنان
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