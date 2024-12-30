لبنان يكشف موقفه بشأن تسليم نجل القرضاوي إلى مصر

وكالات

أعلن النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، تفاصيل جديدة بشأن القبض على عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوي.

وقال إنه موقوف في لبنان بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، استنادًا إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب

وأوضح خلال تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنه سيطلب من مصر باعتبارها الدولة التي أصدرت الحكم بحقه، إرسال طلب استرداده وتسلمه لدراسته واتخاذ القرار بشأن التسليم من عدمه.

ولفت إلى أنه سيتسلّم نجل القرضاوي، اليوم الاثنين، من جهاز الأمن العام، ويستجوبه وفق الأصول القانونية.

يشار إلى أن جماعة الإخوان شنت حملات مكثفة ضد الدولة والسلطات اللبنانية لإجبارها على الإفراج عن عبد الرحمن القرضاوي.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد دخل نجل القرضاوي إلى لبنان قادما من سوريا بجواز سفر تركي، فيما تضغط الجماعة على السلطات التركية حاليا للتدخل بإطلاق سراحه لكونه مواطنا تركيا.

وشنت المنظمات الإخوانية، وعلى رأسها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أسسه والده الراحل، هجوما حادا ضد لبنان،

ووصفت المنظمات تصرف لبنان بالقبض على نجل القرضاوي بغير المسؤول والذي يعد انتهاكًا صارخًا للقيم الأخلاقية والإنسانية ومعايير العدالة، على حد تعبيرها.‏