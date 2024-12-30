بعد حادث الطائرة المنكوبة.. سول تخطط لإجراء فحص سلامة لجميع طائرات بوينج " ‎737-800"

سول- (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أنها تخطط لإجراء فحص سلامة لجميع طائرات (بوينج ‎737-800) التي تشغلها شركات الطيران الكورية في أعقاب حادث تحطم طائرة جيجو للطيران الذي أودى بحياة 179 شخصًا في اليوم السابق.

وأفادت وزارة النقل الكورية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - بأن الحكومة تخطط لفحص شامل لما إذا كانت شركات الطيران تتبع القواعد المختلفة للطائرة بشكل صحيح وستدقق في معدلات استخدام طائراتها وعمليات التفتيش على الرحلات وسجلات الصيانة..مشيرة إلى أن شركات الطيران المحلية منخفضة التكلفة تشغل هذا الطراز من بيونج ولدى شركة (جيجو) 39 طائرة.

وأشارت الوزارة إلى أن من بين شركات الطيران الكورية الأخرى المشغلة لهذا النوع: تي واي إير (27 طائرة) وجين إير (19 طائرة) وإيستر جيت (10 طائرات)..موضحة أنها تخطط لإجراء عمليات تفتيش صارمة للسلامة لشركة (جيجو إير)؛ بعد تكرار مشكلات معدات الهبوط ، ففي وقت سابق من اليوم عادت رحلة منفصلة لها من نفس الطراز بعد إقلاعها من مطار جيمبو الدولي بسبب مشكلة في معدات الهبوط مماثلة لمشكلة الطائرة المنكوبة التي تحطمت أمس الأحد.