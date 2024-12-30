لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره العماني في طهران

10:36 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024

سيد عباس عراقجي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

طهران- (د ب أ)

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في طهران، نظيره العماني بدر البوسعيدي، الذي وصل إلى العاصمة الإيرانية اليوم الاثنين، على رأس وفد سياسي واقتصادي.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أعلن أمس عن زيارة وزير الخارجية العماني، حيث أوضح أن زيارة وزير الخارجية العماني "تأتي تلبية لدعوة رسمية من نظيره سيد عباس عراقجي، وسيبحث الجانبان آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون الثنائي، والتطورات الاقليمية".

وأضاف بقائي: "كما سيعقد البو سعيدي، لقاءات مع عدد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين رفيعي المستوى في الجمهورية الاسلامية الايرانية".

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني وزير الخارجية العماني إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل انفجار غازي في أكاديمية الشرطة : وفاة ضابط وفردي شرطة
الجلاد: الإعلام المصري في تكوينه الحالي يمثل خطرًا على الدولة المصرية