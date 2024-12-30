وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره العماني في طهران

طهران- (د ب أ)

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في طهران، نظيره العماني بدر البوسعيدي، الذي وصل إلى العاصمة الإيرانية اليوم الاثنين، على رأس وفد سياسي واقتصادي.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أعلن أمس عن زيارة وزير الخارجية العماني، حيث أوضح أن زيارة وزير الخارجية العماني "تأتي تلبية لدعوة رسمية من نظيره سيد عباس عراقجي، وسيبحث الجانبان آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون الثنائي، والتطورات الاقليمية".

وأضاف بقائي: "كما سيعقد البو سعيدي، لقاءات مع عدد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين رفيعي المستوى في الجمهورية الاسلامية الايرانية".