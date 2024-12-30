ألمانيا تطلق مشاريع إغاثية بقيمة 60 مليون يورو في سوريا

برلين- (د ب أ)

أطلقت ألمانيا عدة مشاريع إغاثية بقيمة 60 مليون يورو ( 5 ,62 مليون دولار) في سوريا، بعد سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد، وفقا لما صرحت به وزيرة التنمية سفينيا شولتسه.

وقالت شولتسه لمجموعة "أر إن ديه" الأعلامية في تصريحات نشرت اليوم الاثنين: "الوضع الإنساني للشعب في سوريا كارثي".

وأكدت أن قرابة 14 عاما من الحرب الأهلية تركت معظم أجزاء البلاد في حالة دمار، حيث يعيش 90% من السكان في فقر ويعتمدون على المساعدات الدولية.

ورغم حالة عدم اليقين بشأن مستقبل سوريا، أعربت شولتسه عن تفاؤل حذر، مشيرة إلى وجود فرصة للتغيير الإيجابي، ومشددة على ضرورة تقديم الدعم لتحقيق ذلك.

وأوضحت أن مشاريع الإغاثة المزمعة سيجري تنفيذها فقط من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وبحسب وزارة التنمية الألمانية، سيجري تخصيص 25 مليون يورو لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والتي ستركز على إعادة تأهيل المدارس وتقديم الدعم النفسي للأطفال الذين تعرضوا للصدمات.

بالإضافة إلى ذلك، سيجري تخصيص 19 مليون يورو لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي ينظم فرص عمل قصيرة الأجل للنازحين داخليا، مثل إزالة الأنقاض والحطام.

يأتي هذا التمويل من ميزانية ألمانيا لعام 2024، والتي خصصت إجمالا 132 مليون يورو للمشاريع المتعلقة بسوريا.