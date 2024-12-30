التعرف على هويات 141 قتيلًا من ضحايا حادث تحطم الطائرة المميت في كوريا الجنوبية

سول- (د ب أ)

تم التعرف على هويات 141 قتيلا في حادث تحطم الطائرة المميت في كوريا الجنوبية الذي وقع أمس الأحد.

وذكرت وزارة الأراضي والنقل والبنية التحتية في إحاطة موجهة لأفراد عائلات الضحايا صباح اليوم الاثنين إنه تم التعرف على هويات 141 قتيلا حتى الساعة 8:35 صباح اليوم بالتوقيت المحلي (2335 الأحد بتوقيت جرينتش).

وأضافت أن المشرحة المؤقتة ضمت جميع جثث الضحايا البالغ عددهم 179 شخصا، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتواصل السلطات عمليات تحديد هويات الضحايا وانتشال الجثث.

ووقع الحادث في الساعة 9:03 صباح يوم 29 ديسمبر، حيث انحرفت الطائرة من طراز بوينج 737-800 التابعة لشركة "جيجو إير" عن المدرج في مطار موان الدولي على بعد 288 كيلومترا جنوب غرب سول أثناء محاولة هبوط دون عجلات الهبوط، واصطدمت بجدار، ثم اندلعت بها النيران.

ويعتقد أن سبب تعطل عجلات الهبوط هو الاصطدام بالطيور.

وأسفر الحادث المميت عن مقتل 179 شخصا من بين 181 شخصا كانت تقلهم الطائرة في طريقها من بانكوك، بينهم ستة من أفراد الطاقم. وكان معظم الركاب من الكوريين، باستثناء راكبين من تايلاند.