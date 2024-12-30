المستشار الألماني: الولايات المتحدة خسرت مناضلا من أجل الديمقراطية بوفاة كارتر

برلين- (د ب أ)

عقب وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بإنجازاته كصانع سلام ومناضل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وكتب شولتس على موقع "إكس" اليوم الاثنين: "نحزن مع أصدقائنا الأميركيين على فقدان رئيسهم الأسبق جيمي كارتر. الولايات المتحدة تخسر مناضلا مخلصا للديمقراطية"، مضيفا أن العالم خسر أيضا "وسيطا عظيما عمل من أجل السلام في الشرق الأوسط ومن أجل حقوق الإنسان".

وأعلنت مؤسسة كارتر أن الرئيس الـ39 للولايات المتحدة توفي أمس الأحد عن عمر ناهز 100 عام في بلينز بولاية جورجيا محاطا بعائلته. وتولى كارتر رئاسة الولايات المتحدة في الفترة من عام 1977 حتى عام 1981.