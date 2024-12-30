مسؤولون باكستانيون: مقتل 8 أشخاص على الجانب الأفغاني خلال اشتباكات على الحدود

بيشاور (باكستان)- (د ب أ)

قال مسؤولون أمنيون أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 13 آخرون، بينهم مدنيون، على الجانب الأفغاني، خلال اشتباكات استمرت حتى وقت متأخر من ليل أمس الأول السبت.

ويتبادل الجانبان إطلاق النار منذ قصف طائرات مقاتلة باكستانية معسكرات يتردد أنها تابعة لحركة طالبان الباكستانية المحظورة في ولاية باكتيكا الواقعة شرقي أفغانستان يوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

ونقلت صحيفة "دون" عن مصادر قولها إن جنديا من قوات حرس الحدود لقى حتفه، فيما أصيب 11 آخرون في اشتباكات جديدة، بدأت بعد محاولة فاشلة من جانب مسلحين على الجانب الأفغاني للتسلل إلى باكستان.

وحاول مسلحون، ليل الجمعة، التسلل عبر الحدود، لكن قوات الأمن أحبطت محاولتهم.

وبعد إحباط محاولة تسللهم، انضم المسلحون إلى قوات أفغانية وأطلقوا النار على مواقع باكستانية باستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة صباح أمس الأول السبت.

واستهدفت القوات الأفغانية والمسلحون مواقع حدودية في مناطق غوزجارهي وماثا سانجار وكوت راغا وتاري منجال في اشتباكات استمرت طوال اليوم.

وأفادت مصادر بأن قوات الأمن الباكستانية، في ردها بالنيران، ألحقت خسائر كبيرة بالجانب الآخر، وأجبرت القوات الأفغانية والمسلحين على التخلي عن مواقعهم الحدودية.