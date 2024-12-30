إعلام عبري: مفاوضات صفقة التبادل مستمرة

وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسؤولين ومصادر بالجيش والشاباك الإسرائيليين قولهم: إن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مستمرة وبقيت بعض الفجوات.

وأضاف المسؤولون، أن جميع الأطراف تحاول التوصل إلى تفاهمات قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه.

وأكدوا أن حركة المقاومة الإسلامية حماس مستعدة للتوصل إلى صفقة لكن بشروطها، إضافة إلى أن فريق المفاوضات متفائل بحذر إزاء الصفقة ويقول إن هناك تقدما.

وتابعوا "عدم الخوض في تفاصيل اليوم التالي في قطاع غزة سيعيدنا إلى السادس من أكتوبر، معربين عن دعمهم التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل أو جزئي بشكل فوري.

وأوضحوا أنه "إذا لم نتخذ قرارات بشأن غزة فإننا نقوض انجازات الحرب ولا نسقط حماس، وهي لا تزال قادرة على حكم قطاع غزة.