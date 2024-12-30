مقتل 71 شخصًا على الأقل إثر غرق شاحنة في نهر بإثيوبيا

وكالات

لقي ما لا يقل عن 71 شخصا مصرعهم، في حادث سير في إثيوبيا عندما سقطت الشاحنة التي كانوا يستقلونها في نهر في جنوب البلاد وغرقت فيه، وفقا لروسيا اليوم.

وقال ماتي منجشا، المسؤول المحلي عن المنطقة، لخدمة "صوت أمريكا القرن الإفريقي"، إن الحادث وقع في نهر جالانا، بمنطقة سيداما الشرقية، جنوب العاصمة أديس أبابا، مبينا أن من بين الضحايا 68 رجلا وثلاث نساء.

وأضاف أن شاحنة تقل ركابا فقدت السيطرة أثناء مرورها على جسر وسقطت في نهر جالانا، لافتا إلى أن الضحايا يشملون شبابا من نفس المنطقة كانوا عائدين من حفل زفاف وموقع عمل.

وأكد أشينافي بليسو، مدير مستشفى بونا، أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة ويتلقون العلاج في المستشفى.