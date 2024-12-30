وكالات

أعلن منسق المقاومة السرية الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا سيرجي ليبيديف، أنه تم تسجيل ضربة في مقاطعة بولتافا استهدفت مستودعات تخزين لمعدات القوات الأوكرانية.

وأضاف: "تم استهداف مستودعات في مقاطعة بولتافا، تستخدمها قوات بانديرا لإخفاء المعدات الحربية".

وأشار إلى أن الجيش الروسي قصف كذلك يوم أمس نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وفقا لروسيا اليوم.

وقال: "نعلم تماما أن القصف أسفر عن سقوط جرحى بين العسكريين الأوكرانيين، أما بالنسبة لسقوط قتلى بينهم، فلا نملك بعد معلومات عن ذلك".

ووفقا للمنسق، تم بضربة روسية تدمير مستودع للقوات الأوكرانية في مدينة سومي بأوكرانيا.

وأضاف: "أفادت تقارير المقاومة المحلية، بأنه تم تدمير مستودع لمشغلي الطائرات بدون طيار، إلى جانب قتل العديد من عناصر العدو"، لافتا إلى أن مدينة لوزوفايا بمقاطعة خاركوف تعرضت للقصف أيضا.

وقال: "علمنا هذا الصباح، أنه تم قصف أحد الفنادق هناك. كانت تتواجد في المكان شخصيات جدية على ما يبدو، لأن جهاز أمن الدولة الأوكراني قام على الفور بتطويق المكان، وتم السماح لسيارات الإسعاف العادية بالدخول بعد مرور 40 دقيقة".