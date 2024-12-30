دخلت يومها الـ7.. محاولة إنقاذ طفلة من داخل بئر على عمق 150 قدما في الهند

وكالات

دخلت عملية إنقاذ طفلة علقت على عمق 150 قدما داخل بئر يبلغ عمقها 700 قدما في قرية كوتبوتلي بولاية راجستان الهندية يومها السابع.

وسقطت الطفلة "شيتنا"، 3 أعوام، في البئر يوم الاثنين 23 ديسمبر، ومنذ ذلك الحين تعمل فرق الإنقاذ على مدار الساعة لإخراجها، وفقا لروسيا اليوم.

وقضت الطفلة أكثر من 90 ساعة دون طعام أو ماء، ويقال إنها ضعيفة للغاية وغير قادرة على الحركة في البئر الواقعة في قرية كوتبوتلي بولاية راجستان الهندية.

وتسابق خدمات الطوارئ الزمن لإخراج شيتنا التي تتم مراقبتها باستخدام كاميرا فيديو، ويتم تزويدها بالأكسجين عبر أنبوب.

تم تنفيذ حفريات يدوية خلال الأيام الماضية في محاولة لتحرير الطفلة، مع تجربة سلسلة من التقنيات المختلفة، لكن لم تنجح أي من هذه المحاولات حتى الآن.

كما أن الأمطار عرقلت عملية الإنقاذ، حيث منعت فرق الإنقاذ من النزول إلى البئر للوصول إلى شيتنا. وتم نصب خيام مقاومة للماء لتغطية البئر، بينما فريق الإسعافات الأولية على أهبة الاستعداد بجانب البئر لتقديم العلاج لشيتنا إذا تم إنقاذها.

وتم وضع خطة لنقل الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات إلى مستشفى كوتبوتلي فور إنقاذها.

العائلة تنتظر بقلق مستجدات عملية الإنقاذ، ويعتقد أن صحة والدتها، التي تعاني من ضغوط شديدة، تدهورت بسرعة بسبب الحادثة.