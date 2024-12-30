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مصرع 3 سياح أجانب وإصابة آخرين جراء حريق بفندق في تايلاند

08:33 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024

حريق بفندق في تايلاند

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وكالات

اندلع حريق في فندق بمنطقة خاو سان رود السياحية في عاصمة تايلاند، بانكوك، مما أسفر عن وفاة 3 أجانب وإصابة عدد من الأشخاص الآخرين، وفقا لما أعلنته الشرطة التايلاندية.

وقال الكولونيل بالشرطة سانونج سينجماني، إن جميع الضحايا من السائحين الأجانب، إذ تم العثور على أحدهم متوفى في موقع الحريق، بينما توفي الاثنان الآخران بعد نقلهما إلى المستشفى.

وبحسب الشرطة فقد اندلع الحريق مساء الأحد في الطابق الخامس من فندق "إمبر" المكون من ستة طوابق.

وتمت السيطرة على الحريق في النهاية، في حين لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب اندلاعه.

وكان هناك 75 شخصا يقيمون في الفندق وقت الحادث، وأصيب 7 أشخاص، من بينهم مواطنان تايلانديان و5 أجانب.

وتعتبر "خاو سان رود" وجهة شهيرة للرحالة المتجولين والسائحين، وتشتهر أيضا بحياتها الليلية النابضة.

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