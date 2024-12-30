بعد جراحة استئصال البروستات.. من يحل محل نتنياهو في منصبه لحين تعافيه؟

وكالات

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن وزير العدل ياريف ليفين، سيتولى مؤقتا منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتعافى بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال البروستات.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن وزير الدفاع يسرائيل كاتس بات مفوضا بعقد اجتماع مجلس الوزراء الأمني "​​إذا لزم الأمر"، في ظل غياب نتنياهو.

ومن المتوقع أن يقضي نتنياهو عدة أيام تحت المراقبة، في جناح التعافي المحصن تحت الأرض، وفقا لروسيا اليوم.

والأحد خضع نتنياهو لعملية جراحية ناجحة لاستئصال البروستات، وهو "في حالة جيدة" بحسب المستشفى الذي يعالجه.

وقال مركز "هداسا" الطبي في القدس، في بيان: "استفاق رئيس الوزراء من التخدير وهو في حالة جيدة، تم نقله إلى وحدة الإنعاش وسيبقى تحت المراقبة في الأيام المقبلة".