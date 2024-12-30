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بعد وفاة جيمي كارتر.. بايدن يعلن 9 يناير يوم حداد في الولايات المتحدة

08:02 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024

جو بايدن

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وكالات

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرر أن يكون يوم 9 يناير عام 2025 يوم حداد وطني على وفاة الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

وبحسب بيان للبيت الأبيض على موقعه في الإنترنت، دعا الرئيس الأمريكي بكافة الأمريكيين إلى التجمع في أماكن العبادة لتأبين رئيس البلاد الأسبق، وفقا لروسيا اليوم.

وأوعز بايدن كذلك، بتنكيس جميع الأعلام الأمريكية في المباني الحكومية داخل وخارج البلاد، بما في ذلك القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية، لمدة 30 يوما.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، فجر اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي إيرل كارتر توفي عن عمر ناهز 100 عام.

وجيمي كارتر هو الرئيس الـ39 للولايات المتحدة في الفترة من 1977 إلى 1981.

ولد كارتر يوم 1 أكتوبر 1924 واحتفل بعيد ميلاده الـ 100 في 1 أكتوبر 2024 مما يجعله أول رئيس أمريكي على قيد الحياة يصل إلى هذا السن.

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