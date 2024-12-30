طائرة كورية جنوبية تعود بعد الإقلاع بسبب مشكلة مماثلة للطائرة المنكوبة

وكالات

عادت رحلة طيران تابعة لخطوط "جيجو" للطيران أدراجها، بعد إقلاعها من مطار في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بسبب مشكلة في معدات الهبوط مماثلة لمشكلة الطائرة المنكوبة التي تحطمت الأحد.

وقالت وكالة "يونهاب"، إن رحلة طيران "جيجو إير" رقم 7C101، التي غادرت مطار جيمبو الدولي متوجهة إلى جزيرة جيجو في الساعة 6:37 صباحا، اكتشفت مشكلة في معدات الهبوط بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأبلغت شركة الطيران الركاب البالغ عددهم 161 راكبا بالخلل، ثم أعادت الرحلة إلى مطار جيمبو في الساعة 7:25 صباحا، وتخطط الشركة لاستئناف الرحلة بطائرة بديلة.

وتعد معدات الهبوط جهازا أساسيا يرتبط مباشرة بسلامة الطيران، مما يضمن الإقلاع والهبوط بأمان مع تخفيف التأثير أثناء الهبوط الاضطراري.

ويعتقد أن جميع أجهزة الهبوط الثلاثة قد تعطلت في حادث تحطم الطائرة الذي وقع أمس الأحد في مطار موان جنوب غرب البلاد مخلفا 179 قتيلا.

وكانت الطائرة من طراز بوينج 737-800، وهو نفس طراز الطائرة المنكوبة، وتقوم "جيجو إير" بتشغيل 39 طائرة من هذا الطراز ضمن أسطولها المكون من 41 طائرة.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، إنها تخطط لإجراء فحص سلامة لجميع طائرات "بوينج 737-800" التي تشغلها شركات الطيران المحلية بعد حادث تحطم طائرة لشركة "جيجو إير" الأحد.