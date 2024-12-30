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استشهاد جميع أفراد عائلة "شبات" في قصف إسرائيلي على منزلهم بقطاع غزة

05:35 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024
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    استشهاد جميع أفراد عائلة ''شبات''
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وكالات

استشهد جميع أفراد عائلة "شبات" في قصف إسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، استهدف منزلهم في بيت حانون شمال قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بالقصف وإطلاق النار المكثف مناطق متفرقة في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون ومنطقة الصفطاوي والتوام أيضا، الأحد، بالتزامن مع تشديد الحصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية.

وأعلن عن استشهاد 7 من أفراد عائلة سعيد شبات وإصابة آخرين في القصف، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وفي شمال القطاع أيضا، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وإطلقت قنابل إنارة شمال غربي مدينة غزة.

من جهة أخرى، وأغقت عشرات الخيام في مخيمات النزوح في دير البلح وسط القطاع ومواصي خان يونس جنوب القطاع.

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية صورة أم تجلس أمام جثمان طفلها الذي قتل في قصف إسرائيلي مدفعي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أمس الأحد.

في غضون ذلك، قصفت زوارق الاحتلال الحربية الإسرائيلية منطقة المواصي غرب مدينة رفح.

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