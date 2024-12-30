بعد انتشال جثث الضحايا.. فحص طارئ لمنظومة تشغيل الطائرات في كوريا الجنوبية

وكالات

أمر تشوي سانج-موك، القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بإجراء فحص طارئ لمنظومة تشغيل الطائرات بالكامل في البلاد، للوقوف على معايير السلامة، بمجرد الانتهاء من عملية انتشال جثث ضحايا طائرة تابعة لشركة جيجو إير.

جاء ذلك بعد أن أودى أسوأ حادث طيران في كوريا الجنوبية، أمس الأحد، بحياة 179 شخصا عندما تحطمت طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" في أثناء محاولتها الهبوط وانحرافها عن المدرج قبل، أن تتحول إلى كرة من اللهب في مطار موان الدولي، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف تشوي في اجتماع لإدارة الكوارث بسول، أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن هي تحديد هويات الضحايا، ودعم أسرهم، وعدم ادخار أي جهد في علاج فردي الطاقم اللذين نجا من الكارثة.

وقال: "حتى قبل ظهور النتائج النهائية للتحقيق، نطلب من المسؤولين الكشف بكل وضوح عن سير التحقيق في الحادث وإبلاغ أسر الضحايا على الفور".

وأضاف: "فور الانتهاء من عملية انتشال جثث الضحايا، نطالب وزارة النقل بإجراء فحص طارئ لمنظومة تشغيل الطائرات بالكامل للوقوف على معايير السلامة لمنع تكرار حوادث الطائرات.